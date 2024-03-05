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  4. 77 yaşındaki eli bastonlu kadın katili suçunu itiraf etti

77 yaşındaki eli bastonlu kadın katili suçunu itiraf etti

Ankara'da aile katliamı yapan 77 yaşındaki zanlı yakayı ele verdi. Polis ekipleri, eşi ve engelli oğlunu silahla öldürdükten sonra kaçan şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

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