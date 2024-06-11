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  4. 95 yaşındaki sürücünün öldüğü kaza saniye saniye kamerada

95 yaşındaki sürücünün öldüğü kaza saniye saniye kamerada

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, bir kamyonla çarpışan otomobilin 95 yaşındaki sürücüsü yaşamını yitirdi. Kaza anı saniye saniye kaydedildi.

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