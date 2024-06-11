Anasayfa Video Galeriler Gündem 95 yaşındaki sürücünün öldüğü kaza saniye saniye kamerada 95 yaşındaki sürücünün öldüğü kaza saniye saniye kamerada 11 Haziran 2024 Salı Saat: 17:45 Muğla'nın Fethiye ilçesinde, bir kamyonla çarpışan otomobilin 95 yaşındaki sürücüsü yaşamını yitirdi. Kaza anı saniye saniye kaydedildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/666863128159708d540ab633" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bodrum'da plaj ücretleri belli oldu: Lahmacun ve hamburger fiyatı 1000 TL'yi buldu Dünyanın en zehirli yılanı Bolu'da ortaya çıktı Erdoğan'dan CHP'ye tarihi ziyaret Görüntüler Türkiye'den: Yaz ve kış aynı karede Tuzla Piyade Okulu arazisinde yangın CHP'li belediyeden emeklilere 7 bin TL ikramiye müjdesi Meğer bedava halı da baldan tatlıymış: Bunu da böylece öğrendik Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı: Murat Soydan vefat etti Üniversiteli genç kızlardan sağlıkta çığır açacak adım