Anasayfa Video Galeriler Gündem ABD ve İngiltere, Husileri vurdu ABD ve İngiltere, Husileri vurdu 25 Şubat 2024 Pazar Saat: 11:20 ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), ABD ve İngiltere’nin Yemen’de Husileri hedef alan ortak saldırı düzenlediğini duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65daf857b9bde408bc021ca3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 4 hain etkisiz hale getirildi Yer: Esenyurt... 12 yaşındaki çocuğa yumruklu saldırı kamerada İstanbul'da fuhuş çetesinin ağına düşen 16 kadın kurtarıldı Bakan Yerlikaya duyurdu: Bir çete daha çökertildi! AK Parti'nin Ankara adayı Altınok'tan ''aynı adrese ihale'' savunması Mansur Yavaş: ''Belediyede benim fotoğrafımı asmak yasak, Atatürk ve aile fotoğrafları asılır'' Murat Kurum: ''Heybelerinde sadece ve sadece ‘Kandil Uzlaşısı’ var'' İmamoğlu'ndan kendisini AK Parti'ye davet eden isme esprili yanıt Fransa'da çiftçiler bu sefer de fuarı bastı