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ABD ve İngiltere, Husileri vurdu

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), ABD ve İngiltere’nin Yemen’de Husileri hedef alan ortak saldırı düzenlediğini duyurdu.

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