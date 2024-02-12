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Adana Büyükşehir Belediyesi’nde silahlı saldırı!

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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın Özel Kalem Müdür vekiline silahlı saldırı düzenlendi.

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