Anasayfa Video Galeriler Gündem Adana Büyükşehir Belediyesi’nde silahlı saldırı! Adana Büyükşehir Belediyesi’nde silahlı saldırı! 12 Şubat 2024 Pazartesi Saat: 17:10 Güncelleme: 12 Şubat 2024 Pazartesi 17:10 Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın Özel Kalem Müdür vekiline silahlı saldırı düzenlendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65ca26de3d3f8d976d0e9a83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da peş peşe patlama! O anlar kamerada Alper Gezeravcı'dan Erdoğan'a çok özel hediye Yeşil sahada korkunç son! Futbolcunun üzerine yıldırım düştü Deniz otobüsünde çığlık çığlığa yolculuk! Korku dolu anlar kamerada Murat Kurum: ''Hiç kimsenin mağdur olmadığı bir İstanbul için çalışacağız'' Trafikte kadın motosikletliye maganda saldırısı: ''Kemiklerini kırar eline veririm'' Sevgililer Günü'nde sevgilisi olan yandı Süt fiyatlarını müşterilerinin maaş zam oranlarına göre belirliyor Zeydan Karalar'ın Özel Kalem Müdürü'ne silahlı saldırı