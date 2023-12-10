Anasayfa Video Galeriler Gündem Adıyaman'da kafa kafaya facia: Çok sayıda ölü ve yaralı var Adıyaman'da kafa kafaya facia: Çok sayıda ölü ve yaralı var 10 Aralık 2023 Pazar Saat: 21:20 Güncelleme: 10 Aralık 2023 Pazar 21:20 Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6576017fc8df002c490e7493" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ormanda aile içi vahşet: 2 cinayet, 1 intihar Hatay'daki depremin yeni görüntüleri tüyler ürpertti Enflasyon ne zaman düşecek? Bakan Şimşek tarih verdi Erdoğan ''Böyle adalet olmaz'' deyip dünyaya çağrı yaptı Sobaya tiner döktü, sonrası korkunç! İstanbul trafiğinde ''yuh artık'' dedirten taksi Sabaha kadar süren yangının büyüklüğü gün ağarınca ortaya çıktı Huzurevinde bastonlu cinayet! Yaşlıların kavgası kanlı bitti Sosyal medyada ''her gece canım istiyor'' gözaltısı