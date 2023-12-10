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  4. Adıyaman'da kafa kafaya facia: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Adıyaman'da kafa kafaya facia: Çok sayıda ölü ve yaralı var

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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

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