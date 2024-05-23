  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Afrikalı çay işçileri gündem olmuştu: Hepsi sınır dışı edilecek

Afrikalı çay işçileri gündem olmuştu: Hepsi sınır dışı edilecek

Güncelleme:

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde çay hasadı yapan Afrikalı işçilerin kaçak çalıştıkları ve sınır dışı edilecekleri öğrenildi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Ceviz büyüklüğünde dolu vurdu; vatandaş kaçacak yer aradı
Ceviz büyüklüğünde dolu vurdu; vatandaş kaçacak yer aradı
CHP'den büyük emekli mitingi çağrısı
CHP'den büyük emekli mitingi çağrısı
İnterpol'ün aradığı 2 kişi İstanbul'da yakalandı
İnterpol'ün aradığı 2 kişi İstanbul'da yakalandı
İstanbul'da ''şansa yaşıyoruz'' dedirten kaza
İstanbul'da ''şansa yaşıyoruz'' dedirten kaza
İstanbul'da akıl almaz olay: İş yerine el bombası attı
İstanbul'da akıl almaz olay: İş yerine el bombası attı
7'nci kez taşınan ilçe yeşile büründü; nakil ağaçlar meyve verdi
7'nci kez taşınan ilçe yeşile büründü; nakil ağaçlar meyve verdi
Bakan Yerlikaya duyurdu: ''Kertenkele''nin çetesi çökertildi
Bakan Yerlikaya duyurdu: ''Kertenkele''nin çetesi çökertildi
Soğanın başkentinde hasat başladı: Tarlada kilosu 7 TL
Soğanın başkentinde hasat başladı: Tarlada kilosu 7 TL
Yolda yürürken tabancayla vuruldu
Yolda yürürken tabancayla vuruldu