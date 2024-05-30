Anasayfa Video Galeriler Gündem Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti 30 Mayıs 2024 Perşembe Saat: 16:11 Güncelleme: 30 Mayıs 2024 Perşembe 16:11 "Tabutta Rövaşata" filmiyle milyonların hafızasına kazınan sinema ve tiyatro oyuncusu Ahmet Uğurlu, 71 yaşında yaşama veda etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66587aeb9e36b34cee0d8423" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kocaeli'de düğüne polis baskını: Gelin 14, damat 15 yaşında... Ölüm 1 saniyeyle teğet geçti: O anlar kamerada Alex de Souza'dan 2 yıllık imza Çevik kuvvet polisi evinde ölü bulundu Onlar define bulamadı ama Jandarma onları buldu Apple'ın ''iPhone dayanıklılık testi'' videosu yayınlandı FETÖ'cü kadınlar suçüstü kameraya yakalandı Bayram için biletini şimdiye kadar almayanlar yandı Bin 118 TL'lik kira mahkemelik etti