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Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti

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"Tabutta Rövaşata" filmiyle milyonların hafızasına kazınan sinema ve tiyatro oyuncusu Ahmet Uğurlu, 71 yaşında yaşama veda etti.

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