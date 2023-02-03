Anasayfa Video Galeriler Gündem Aile dizisinin yayın tarihi açıklandı; yeni fragman geldi Aile dizisinin yayın tarihi açıklandı; yeni fragman geldi 03 Şubat 2023 Cuma Saat: 13:45 Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya'nın başrolünde yer aldıkları Aile dizisinden yeni fragman geldi. Aile dizisinin yayın tarihi de belli oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63dce5c3b9f4c03d5c211703" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Soylu'dan büyükelçiye çok sert sözler: Pis ellerini Türkiye'nin üzerinden çek İrem Derici aşkını haykırdı: ''Bana çok iyi geliyor'' İzmir'de aynı anda 8 hortum panik yarattı! Hakkari'de çığ düştü! O anlar kamerada THY uçağında kavga! Kadın yolcuya tekme attı 9 büyükelçi Bakanlığa çağrılmıştı! İşte verilen mesaj İstanbul'un iki deresinde kirlilik alarmı! Kötü koku isyan ettirdi 3 kişiyi öldüren zanlı yakalandı! İfadesi ortaya çıktı Sosyal medyada büyük tuzak! Fenomenlerin yeni kazanç yöntemi bu oldu