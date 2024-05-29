Anasayfa Video Galeriler Gündem AJet uçağı farklı ile indi, yolcular isyan etti AJet uçağı farklı ile indi, yolcular isyan etti 29 Mayıs 2024 Çarşamba Saat: 13:56 Güncelleme: 29 Mayıs 2024 Çarşamba 13:56 Ankara-Gaziantep uçuşu yapan Türk Hava Yolları'nın alt şirketi AJet firmasına ait uçağa binen yolcular, gece geç saatlerde Adana Havalimanı'na indirilince duruma tepki gösterdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/665709d8d00e2bfb5b05c473" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Muğla'da orman yangını İstanbul Havalimanı'nda şaşırtan uyuşturucu operasyonu Tefeciler baskın: Bir suç örgütü daha çökertildi, çok sayıda gözaltı var Sokak köpekleri uyutulacak mı? Erdoğan açıkladı Bakan Şimşek açıkladı: ''Sona geldik'' Terörden temizlenen bölgede kendi kendi yetişiyor, kilosu 100 TL'den satılıyor Antalya'nın kurak ve atıl arazileri, Antep fıstığıyla hayata döndü Yolun karşısına geçen otomobil yayaya böyle çarptı Herkes altına bakarken asıl kazandıran gümüş oldu