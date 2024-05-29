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AJet uçağı farklı ile indi, yolcular isyan etti

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Ankara-Gaziantep uçuşu yapan Türk Hava Yolları'nın alt şirketi AJet firmasına ait uçağa binen yolcular, gece geç saatlerde Adana Havalimanı'na indirilince duruma tepki gösterdi.

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