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AK Parti mitinginde intihar şoku

AK Parti'nin Zonguldak'taki seçim bürosu açılışı sırasında kameralara arka binanın çatısındaki bir intihar girişimi yansıdı...

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