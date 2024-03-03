Anasayfa Video Galeriler Gündem AK Parti mitinginde intihar şoku AK Parti mitinginde intihar şoku 03 Mart 2024 Pazar Saat: 23:10 AK Parti'nin Zonguldak'taki seçim bürosu açılışı sırasında kameralara arka binanın çatısındaki bir intihar girişimi yansıdı... Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65e4d9452be3f1f48f0c4907" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sokak ortasında güpegündüz görülmemiş cinayet Hatay'da 11 katlı bina böyle yıkıldı Genç kız el konulan dev pitonunu geri istedi: Evcil, zararı yok Silivri'de düğün magandaları yol kapatıp drift yaptı! Hatay'da 11 katlı bina böyle yıkıldı İstanbul'da cami minaresi binanın üzerine devrildi Marmara Denizi göz göre göre yok oluyor! Uzman isim uyardı Antalya'da dehşet! Yol kenarında kadın cesedi bulundu Otizmli çocuğun kahreden ölümü