AK Parti ve MHP'den Beykoz'da seçim sonuçlarına itiraz

İstanbul'da, Beykoz İlçe Seçim Kurulu'na gelen AK Parti ve MHP yetkilileri 31 Mart'ta yapılan seçimlerin sonucuna itiraz etti.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/660c1c6caa9f51e4a409e6d3" allowfullscreen></iframe>