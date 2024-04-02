Anasayfa Video Galeriler Gündem AK Parti ve MHP'den Beykoz'da seçim sonuçlarına itiraz AK Parti ve MHP'den Beykoz'da seçim sonuçlarına itiraz 02 Nisan 2024 Salı Saat: 17:55 Güncelleme: 02 Nisan 2024 Salı 17:55 İstanbul'da, Beykoz İlçe Seçim Kurulu'na gelen AK Parti ve MHP yetkilileri 31 Mart'ta yapılan seçimlerin sonucuna itiraz etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/660c1c6caa9f51e4a409e6d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Beşiktaş'ta 29 kişinin öldüğü gece kulübü yangınında tadilat görüntüleri ortaya çıktı AK Parti'den erken seçim açıklaması Muğla'da korkutan deprem DEM Parti'den AK Parti'ye geçen ilde ortalık karıştı İstanbul'da sahte dövizli yabancı uyruklu dolandırıcıyı esnaf yakaladı İstanbul'da yangın: Mahsur kalanlar var İzmir'deki gizli cennetten kahreden manzara Kadıköy'de lüks plazada büyük yangın Yine Marmaray yine intihar girişimi!