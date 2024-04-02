Anasayfa Video Galeriler Gündem AK Parti'den erken seçim açıklaması AK Parti'den erken seçim açıklaması 02 Nisan 2024 Salı Saat: 18:00 Güncelleme: 02 Nisan 2024 Salı 18:00 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik erken seçim çağrılarına ilişkin, ''Bu çağrıların mantığı yok. Genel seçimler 28 Mayıs'ta gerçekleştirildi. Önümüzde 4.5 yıldan fazla zaman vardır.'' dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/660c1da08742524afa06e273" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Beşiktaş'ta 29 kişinin öldüğü gece kulübü yangınında tadilat görüntüleri ortaya çıktı AK Parti ve MHP'den Beykoz'da seçim sonuçlarına itiraz Muğla'da korkutan deprem DEM Parti'den AK Parti'ye geçen ilde ortalık karıştı İstanbul'da sahte dövizli yabancı uyruklu dolandırıcıyı esnaf yakaladı İstanbul'da yangın: Mahsur kalanlar var İzmir'deki gizli cennetten kahreden manzara Kadıköy'de lüks plazada büyük yangın Yine Marmaray yine intihar girişimi!