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AK Partili adaydan skandal seçim vaadi

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AK Parti'nin İstanbul'un Akşehir ilçesi Belediye Başkan Adayı Yusuf Kahraman, seçilmeleri durumunda kendilerine destek verenlere hizmet edeceklerini belirterek "Bizimle beraber yürüyen insanlara ayrıcalık gösteririz" dedi.

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