Anasayfa Video Galeriler Gündem AK Partili adaydan skandal seçim vaadi AK Partili adaydan skandal seçim vaadi 15 Şubat 2024 Perşembe Saat: 13:36 Güncelleme: 15 Şubat 2024 Perşembe 13:36 AK Parti'nin İstanbul'un Akşehir ilçesi Belediye Başkan Adayı Yusuf Kahraman, seçilmeleri durumunda kendilerine destek verenlere hizmet edeceklerini belirterek "Bizimle beraber yürüyen insanlara ayrıcalık gösteririz" dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65cde9396188b0847904b40e" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Marmara'da batan gemideki mürettebatın son görüntüleri ortaya çıktı İstanbul’da akıl almaz dolandırıcılık! Altından seri dolandırıcı çıktı İstanbul'da akılalmaz olay! Beton dökerken duvarı deldiler Dev yanardağ uyandı! Korkutan patlama "Staj ve çıraklık mağdurlarına verdiğimiz sözün arkasındayız" Türkiye'nin en yaşlı insanının tek isteği bu oldu Sevgililer gününde sevgili vahşeti: Öldürüp, kuyuya attı Onlar Türkiye'nin Eskimoları... Ekmeklerini buzdan çıkarıyorlar! 3 okul fabrika gibi çalışıyor; adeta para basıyor!