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  4. Akın akın geliyorlar: İstanbul istikametinde trafik yoğunluğu

Akın akın geliyorlar: İstanbul istikametinde trafik yoğunluğu

9 günlük bayram tatilinin bitimine 1 gün kala Tekirdağ'dan İstanbul yönüne doğru, trafik yoğunluğu yaşanıyor.

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