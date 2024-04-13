Anasayfa Video Galeriler Gündem Akın akın geliyorlar: İstanbul istikametinde trafik yoğunluğu Akın akın geliyorlar: İstanbul istikametinde trafik yoğunluğu 13 Nisan 2024 Cumartesi Saat: 17:30 9 günlük bayram tatilinin bitimine 1 gün kala Tekirdağ'dan İstanbul yönüne doğru, trafik yoğunluğu yaşanıyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/661a97115ec327fd23078103" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bayram tatilinde bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 55'e yükseldi Ünlü oyuncu ''Rambo Berk'' hırsızı yakalayıp böyle paketledi Esenyurt'ta asker eğlencesinde ortalık karıştı Bitmek bilmeyen öksürüğünün nedeni doktorları da şoke etti İstanbul'da Filistinli çete, Iraklı bir kişiye kabusu yaşattı ''Atatürk en büyük zaafım'' dedi, hakaret edenle uzlaşmadı Yabancı uyruklulardan aile boyu dehşet: Bebek cesedi bulundu, anne baba gözaltında İstanbul'da eski boksör dehşeti: Döve döve öldürdü Antalya'da 1 kişinin öldüğü teleferik kaza anı kamerada