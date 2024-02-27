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  4. Akrabalar arasında silahlı çatışma- 3 ölü, 2 yaralı

Akrabalar arasında silahlı çatışma- 3 ölü, 2 yaralı

Adıyaman’da, akraba olan iki aile arasında çıkan silahlı çatışmada 3 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise yaralandı.

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