Akrabalar arasında silahlı çatışma- 3 ölü, 2 yaralı

Adıyaman’da, akraba olan iki aile arasında çıkan silahlı çatışmada 3 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise yaralandı.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65dd6a1904a8788e7d03f723" allowfullscreen></iframe>