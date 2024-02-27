Anasayfa Video Galeriler Gündem Akrabalar arasında silahlı çatışma- 3 ölü, 2 yaralı Akrabalar arasında silahlı çatışma- 3 ölü, 2 yaralı 27 Şubat 2024 Salı Saat: 07:50 Adıyaman’da, akraba olan iki aile arasında çıkan silahlı çatışmada 3 kişi hayatını kaybederken 2 kişi ise yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65dd6a1904a8788e7d03f723" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Taksici skandalı! Zorla götürmüyorum, başka taksiye binin Fon vurgunu davasında yeni detaylar: İnternette yaptığı aramalar şoke etti Feyza Altun hakkında bir suç duyurusu daha Bu köye ''yabancı'' giremiyor! Arsa satışı yasaklandı 70 yaşına giren Erdoğan'a doğum günü sürprizi Biletler satışa çıktığı gibi tükeniyor! Masalsı yolculuğa yoğun ilgi Galatasaray'a küfür ettiği iddia edilen Derya Uluğ'dan dikkat çeken açıklama DEM Parti ''kaybettirmek istediği'' partiyi açıkladı Soyadı dikkat çekti... Bu anne kağıt toplayarak 2 çocuğunu okutuyor