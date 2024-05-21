Anasayfa Video Galeriler Gündem Aksiyon filmi gibi kovalamaca: 100 metrelik uçuruma yuvarlandılar Aksiyon filmi gibi kovalamaca: 100 metrelik uçuruma yuvarlandılar 21 Mayıs 2024 Salı Saat: 10:21 Antalya'nın Kumluca ilçesinde polisten kaçan otomobil 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada 3 kişi yaralanırken, sürücünün alkollü ve ehliyeti olmadığı için kaçtığı öğrenildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/664c4b5d8b97142df60b31c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da Pitbull dehşeti kamerada İstanbul'da liselilerin kavgası kanlı bitti Yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: Çok sayıda yaralı var 17 ilde dev operasyon, yüzlerce gözaltı var İnşaattan vahşet çıktı: Elleri ve ayakları bağlı bir ceset bulundu Bir anne katili daha: Para vermeyen annesini yakarak öldürdü İstanbul'da eski eş cinneti: Sokak ortasında saldırıp bıçakladı Reisi’nin öldüğü kazada enkaza ulaşıldığı an kamerada Kaza denmişti; altından iğrenç ayrıntılar ve korkunç bir cinayet çıktı