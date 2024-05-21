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  4. Aksiyon filmi gibi kovalamaca: 100 metrelik uçuruma yuvarlandılar

Aksiyon filmi gibi kovalamaca: 100 metrelik uçuruma yuvarlandılar

Antalya'nın Kumluca ilçesinde polisten kaçan otomobil 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada 3 kişi yaralanırken, sürücünün alkollü ve ehliyeti olmadığı için kaçtığı öğrenildi.

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