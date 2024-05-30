Anasayfa Video Galeriler Gündem Alex de Souza'dan 2 yıllık imza Alex de Souza'dan 2 yıllık imza 30 Mayıs 2024 Perşembe Saat: 15:25 Antalyaspor'a 2 yıllık imza atan Alex de Souza, yardımcı antrenörlerinden birinin Mehmet Aurelio olacağını açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/665870528ee107d92f07a593" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Onlar define bulamadı ama Jandarma onları buldu Apple'ın ''iPhone dayanıklılık testi'' videosu yayınlandı FETÖ'cü kadınlar suçüstü kameraya yakalandı Bayram için biletini şimdiye kadar almayanlar yandı Bin 118 TL'lik kira mahkemelik etti Araç çarptı yalanına kimse inanmayan genç kadının şovu olay oldu Korkunç taksici cinayetinin sanığı kendini böyle savundu Mahkeme kararıyla tahliye ettirdiği evini görünce hayatının şokunu yaşadı Düdüklü tencere bomba gibi patladı