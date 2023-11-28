Anasayfa Video Galeriler Gündem Aleyna Tilki'nin jartiyerli dansı olay oldu Aleyna Tilki'nin jartiyerli dansı olay oldu 28 Kasım 2023 Salı Saat: 16:10 Güncelleme: 28 Kasım 2023 Salı 16:10 Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, Britney Spears'ın şarkısı eşliğinde dans ettiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Jartiyerli bir mini etek giyen Tilki'nin paylaşımı olay oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6565e6d489f6aeb78309c5f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bir fenomen çift hakkında daha soruşturma 7 kayıp denizci için ''TCG Akın'' gemisi devreye girdi Ayılarla burun buruna gelen piknikçiler neye uğradığını şaşırdı Türk astrofotoğrafçının çektiği bu Güneş fotoğrafı tüm Dünya'yı büyüledi İlkokulda şoke eden olay! 6 yaşındaki çocuğu havaya kaldırıp fırlattı Hobi olarak başlamıştı, şimdi Türkiye'nin dört bir yanına satıyor 2 terörist daha etkisiz hale getirildi Anadolu parsı yeniden ortaya çıktı! Fotokapana yakalandı İranlı turistler yılbaşı için Türkiye'yi seçti: Otellerde yer kalmadı