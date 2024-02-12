Anasayfa Video Galeriler Gündem Alper Gezeravcı'dan Erdoğan'a çok özel hediye Alper Gezeravcı'dan Erdoğan'a çok özel hediye 12 Şubat 2024 Pazartesi Saat: 17:05 Güncelleme: 12 Şubat 2024 Pazartesi 17:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurda dönen Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve ailesi ile bir araya geldi. Gezeravcı, uzaya götürdüğü Türk bayrağını Erdoğan'a hediye etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65ca25c157c04951a406cf93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da peş peşe patlama! O anlar kamerada Adana Büyükşehir Belediyesi’nde silahlı saldırı! Yeşil sahada korkunç son! Futbolcunun üzerine yıldırım düştü Deniz otobüsünde çığlık çığlığa yolculuk! Korku dolu anlar kamerada Murat Kurum: ''Hiç kimsenin mağdur olmadığı bir İstanbul için çalışacağız'' Trafikte kadın motosikletliye maganda saldırısı: ''Kemiklerini kırar eline veririm'' Sevgililer Günü'nde sevgilisi olan yandı Süt fiyatlarını müşterilerinin maaş zam oranlarına göre belirliyor Zeydan Karalar'ın Özel Kalem Müdürü'ne silahlı saldırı