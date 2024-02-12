Alper Gezeravcı'dan Erdoğan'a çok özel hediye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurda dönen Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve ailesi ile bir araya geldi. Gezeravcı, uzaya götürdüğü Türk bayrağını Erdoğan'a hediye etti.

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