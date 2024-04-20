Antalya sahillerindeki korku saçan göç sona erdi

Antalya Körfezi'nde yoğun şekilde görülen, korku ve paniğe neden olan denizanalarının geçişi tamamlandı.

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