Anasayfa Video Galeriler Gündem Antalya'da 1 kişinin öldüğü teleferik kaza anı kamerada Antalya'da 1 kişinin öldüğü teleferik kaza anı kamerada 13 Nisan 2024 Cumartesi Saat: 10:50 Güncelleme: 13 Nisan 2024 Cumartesi 10:50 Antalya'da 1 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı teleferik kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/661a395042887ab0f9042873" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bitmek bilmeyen öksürüğünün nedeni doktorları da şoke etti İstanbul'da Filistinli çete, Iraklı bir kişiye kabusu yaşattı ''Atatürk en büyük zaafım'' dedi, hakaret edenle uzlaşmadı Yabancı uyruklulardan aile boyu dehşet: Bebek cesedi bulundu, anne baba gözaltında İstanbul'da eski boksör dehşeti: Döve döve öldürdü Antalya'daki teleferik faciasında zamanla yarış kamerada Tatil dönüşünde ''görünmeyen'' tehlikeye dikkat Türkiye semalarında gizemli cisim paniği Antalya'daki teleferik faciasında mahsur kalanlar o anları paylaştı