Anasayfa Video Galeriler Gündem Antalya'da bir ceset daha bulundu Antalya'da bir ceset daha bulundu 25 Şubat 2024 Pazar Saat: 21:55 Antalya’nın Konyaaltı sahilinde deniz yüzeyinde bir erkek cesedi bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65db8d2a8d7b4f0b0805c053" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da güpegündüz korkunç cinayet Ehliyet için sağlık raporu isteyince ortaya çıkan gerçekle şoke oldu Mersin'de korkutan keşif: Bahçesini kazarken buldu, itfaiye zor söndürdü Türkiye bunu da gördü: Okulda maket mezarla sabır dersi 9 yaşındaki çocuk amcasını öldürdü Havalar ısındı, piknik sezonu açıldı Çocuk destek merkezinde yangın kabusu Kastamonu'da ortaya çıkan ''sevimli misafir'' kamerada Kuyumculardan ''düşük ayarlı çeyrek altın'' uyarısı