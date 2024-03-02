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  4. Antalya'da dehşet! Yol kenarında kadın cesedi bulundu

Antalya'da dehşet! Yol kenarında kadın cesedi bulundu

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Antalya'da yol kenarındaki otluk alanda 40 yaşlarında bir kadının cesedi bulundu.

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