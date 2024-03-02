Anasayfa Video Galeriler Gündem Antalya'da dehşet! Yol kenarında kadın cesedi bulundu Antalya'da dehşet! Yol kenarında kadın cesedi bulundu 02 Mart 2024 Cumartesi Saat: 14:00 Güncelleme: 02 Mart 2024 Cumartesi 14:00 Antalya'da yol kenarındaki otluk alanda 40 yaşlarında bir kadının cesedi bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65e306d875ee5eef1005f223" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Marmara Denizi göz göre göre yok oluyor! Uzman isim uyardı Otizmli çocuğun kahreden ölümü Hırsızların akılalmaz yöntemi hamile hırsız yakalanınca ifşa oldu Bozcaada'da tarihi keşif: Çok sayıda çocuk mezarı bulundu Şimdi de ''kızıma çıplak fotoğraf attın'' dolandırıcılığı Boşanma davası sonrası adliye çıkışında uzun namlulu kadın cinayeti Motosikletli gezgin çifte tecavüz girişimi! Kesinleşmiş hapis cezası olan firari öyle bir yede yakalandı ki... Bu da at eyeri cinayeti: 13 yaşındaki bir çocuk öldürüldü