  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Antalya'da teleferik düştü: Ölü ve yaralılar var

Antalya'da teleferik düştü: Ölü ve yaralılar var

Antalya'da Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri'nde hareket halindeki teleferik kabinlerinden biri düştü. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 2’si çocuk 7 kişi yaralandı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Fotoğraf çekerken kayalıklardan denize düşen turist kurtarılamadı
Fotoğraf çekerken kayalıklardan denize düşen turist kurtarılamadı
Taticiler Ölüdeniz'i diriltti... Akıl almaz manzara
Taticiler Ölüdeniz'i diriltti... Akıl almaz manzara
TikTok videosunda Dilek İmamoğlu sürprizi
TikTok videosunda Dilek İmamoğlu sürprizi
Türkiye'nin cenneti, Ege'nin incisinde nüfus 1 milyonu aştı
Türkiye'nin cenneti, Ege'nin incisinde nüfus 1 milyonu aştı
Bakanlık açıkladı: 47 ilde yüzlerce arsa satışta
Bakanlık açıkladı: 47 ilde yüzlerce arsa satışta
Tatil dönüşü çilesi erken başladı: Trafik kilit
Tatil dönüşü çilesi erken başladı: Trafik kilit
Tahta kaşıkla cinsel saldırı, işkence, ölüm tehdidi...
Tahta kaşıkla cinsel saldırı, işkence, ölüm tehdidi...
Bir restorasyon rezaleti daha: Tarihi duvardan tarihi mezar taşı çıktı
Bir restorasyon rezaleti daha: Tarihi duvardan tarihi mezar taşı çıktı
Kilometrelerce yol onları durduramadı: Şehirlerarası hırsızlık kamerada
Kilometrelerce yol onları durduramadı: Şehirlerarası hırsızlık kamerada