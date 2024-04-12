Anasayfa Video Galeriler Gündem Antalya'da teleferik düştü: Ölü ve yaralılar var Antalya'da teleferik düştü: Ölü ve yaralılar var 12 Nisan 2024 Cuma Saat: 20:05 Antalya'da Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri'nde hareket halindeki teleferik kabinlerinden biri düştü. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 2’si çocuk 7 kişi yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/661969e7d40ee1e8a4089e63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Fotoğraf çekerken kayalıklardan denize düşen turist kurtarılamadı Taticiler Ölüdeniz'i diriltti... Akıl almaz manzara TikTok videosunda Dilek İmamoğlu sürprizi Türkiye'nin cenneti, Ege'nin incisinde nüfus 1 milyonu aştı Bakanlık açıkladı: 47 ilde yüzlerce arsa satışta Tatil dönüşü çilesi erken başladı: Trafik kilit Tahta kaşıkla cinsel saldırı, işkence, ölüm tehdidi... Bir restorasyon rezaleti daha: Tarihi duvardan tarihi mezar taşı çıktı Kilometrelerce yol onları durduramadı: Şehirlerarası hırsızlık kamerada