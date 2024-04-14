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  4. Antalya'daki teleferik faciasının ilk bilirkişi raporu geldi

Antalya'daki teleferik faciasının ilk bilirkişi raporu geldi

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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı teleferik kazasına ilişkin bilirkişi heyeti ön raporu hazırlandı.

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