Anasayfa Video Galeriler Gündem Antalya'daki teleferik faciasının ilk bilirkişi raporu geldi Antalya'daki teleferik faciasının ilk bilirkişi raporu geldi 14 Nisan 2024 Pazar Saat: 22:20 Güncelleme: 14 Nisan 2024 Pazar 22:20 Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı teleferik kazasına ilişkin bilirkişi heyeti ön raporu hazırlandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/661c2c89fa0d44876003c453" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İçi saray gibi... Dubai şeyhinin mega yatı Bodrum'da Akın akın geliyorlar: İstanbul istikametinde trafik yoğunluğu Bayram tatilinde bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 55'e yükseldi Ünlü oyuncu ''Rambo Berk'' hırsızı yakalayıp böyle paketledi Esenyurt'ta asker eğlencesinde ortalık karıştı Bitmek bilmeyen öksürüğünün nedeni doktorları da şoke etti İstanbul'da Filistinli çete, Iraklı bir kişiye kabusu yaşattı ''Atatürk en büyük zaafım'' dedi, hakaret edenle uzlaşmadı Yabancı uyruklulardan aile boyu dehşet: Bebek cesedi bulundu, anne baba gözaltında