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  4. Antalya'nın üstüne nem bulutu çöktü

Antalya'nın üstüne nem bulutu çöktü

Antalya'da nem oranı yüzde 88'e ulaşırken, nem bulutları nedeniyle görüş mesafesi düştü.

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