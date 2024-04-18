Anasayfa Video Galeriler Gündem Antalya'nın üstüne nem bulutu çöktü Antalya'nın üstüne nem bulutu çöktü 18 Nisan 2024 Perşembe Saat: 17:10 Antalya'da nem oranı yüzde 88'e ulaşırken, nem bulutları nedeniyle görüş mesafesi düştü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/662129e35010ed39c9082853" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bu nasıl torun? 80 yaşındaki anneannesini öldüresiye dövdü Prison Break'in 6. sezon fragmanı sosyal medyayı karıştırdı Cinsel istismar sanığını bu görüntü ele verdi Türkiye'de yetişiyor ama kıymetini biz değil yabancılar biliyor Güpegündüz kanlı saldırı kamerada Yaşasın; iyi insanlar hala yaşıyormuş: 100 bin TL'lik unutkanlık böyle bitti Türkiye'nin ''ağlayan gelini"ne dokunan yanar: Cezası 244 bin 315 TL Hatay'da depremzedeler yeni evlerine kavuşuyor İstanbul'da mide bulandıran operasyon