Anasayfa Video Galeriler Gündem Apartman görevlisinin saldırısına uğradı, sesini duyurmak için pankart astı Apartman görevlisinin saldırısına uğradı, sesini duyurmak için pankart astı 18 Nisan 2024 Perşembe Saat: 07:40 Güncelleme: 18 Nisan 2024 Perşembe 07:40 İzmir'de apartman görevlisinin saldırısına uğradığını iddia eden bir kadın sesini duyurmak için evinin camına pankart asıp başına gelenleri anlattı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6620a4444ed5de92c90f3093" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İzmir'de 2 fabrikada büyük yangın İstanbul'da taksici cinayeti: Yabancı uyruklu cani taksiciyi öldürüp aracını çaldı Tokat'ta peş peşe depremler! Okullar tatil edildi İstanbul'da mobilya imalathanesinde yangın Ormanın Hayaleti, Kangal köpeklerinden ağaca çıkarak kurtuldu Erdoğan'dan olay olacak sözler: ''Sanki ülkeyi yöneteceklerini zanneden zavallılar...'' İstanbul'da sokak ortasında silahlı çatışma İstanbul'da trafikteki cani kamerada: Köpeği ezip kaçtığı anlar kamerada Yine Esenyurt yine olay: AVM'de garsona hamburgeri beğenmedim dayağı