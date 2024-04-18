Apartman görevlisinin saldırısına uğradı, sesini duyurmak için pankart astı

İzmir'de apartman görevlisinin saldırısına uğradığını iddia eden bir kadın sesini duyurmak için evinin camına pankart asıp başına gelenleri anlattı.

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