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  4. Apple'ın ''iPhone dayanıklılık testi'' videosu yayınlandı

Apple'ın ''iPhone dayanıklılık testi'' videosu yayınlandı

Apple'ın dayanıklılık konusunda eleştiri yağmuruna tutulan iPhone'ları nasıl test ettiği ortaya çıktı...

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