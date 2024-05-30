Anasayfa Video Galeriler Gündem Apple'ın ''iPhone dayanıklılık testi'' videosu yayınlandı Apple'ın ''iPhone dayanıklılık testi'' videosu yayınlandı 30 Mayıs 2024 Perşembe Saat: 14:21 Apple'ın dayanıklılık konusunda eleştiri yağmuruna tutulan iPhone'ları nasıl test ettiği ortaya çıktı... Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66586126d52b3a84cf06a413" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Onlar define bulamadı ama Jandarma onları buldu FETÖ'cü kadınlar suçüstü kameraya yakalandı Bayram için biletini şimdiye kadar almayanlar yandı Bin 118 TL'lik kira mahkemelik etti Araç çarptı yalanına kimse inanmayan genç kadının şovu olay oldu Korkunç taksici cinayetinin sanığı kendini böyle savundu Mahkeme kararıyla tahliye ettirdiği evini görünce hayatının şokunu yaşadı Düdüklü tencere bomba gibi patladı 5 gündür kayıp olan lise öğrencisi kızın cesedi bulundu