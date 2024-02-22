Anasayfa Video Galeriler Gündem Ara - bul - yok et! Şırnak'ta PKK'ya büyük darbe Ara - bul - yok et! Şırnak'ta PKK'ya büyük darbe 22 Şubat 2024 Perşembe Saat: 16:15 Güncelleme: 22 Şubat 2024 Perşembe 16:15 Şırnak'ın Uludere ilçesinde terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65d7490316a500d82002d1d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kahramanmaraş depreminde HAARP iddiası! Gökyüzündeki ışığın sırrı çözüldü ''Çatlaklarla ilgili fotoğraf mailini 3 gün sonra gördüm'' 10 ilde ''sapık'' operasyonu: Çocukların müstehcen görüntülerini satışa çıkardılar Bu sefer komşu kavgası yaktı: Dilan-Engin Polat'a bir şok daha! Antalya sahillerinde tedirgin eden görüntü! Sakın temas etmeyin MSB açıkladı: Yerli ve milli uçak gemisi geliyor İstanbul'da feci kaza! Motosiklet sürücüsünün ölüm kalım savaşı kamerada Borsa İstanbul'da gong Limak Doğu Anadolu Çimento için çaldı Dikkat drone çıkabilir! Sürücülere havadan ceza yağdı