Anasayfa Video Galeriler Gündem Arabalı feribotta korku dolu anlar: 4 araç hasar gördü Arabalı feribotta korku dolu anlar: 4 araç hasar gördü 21 Nisan 2024 Pazar Saat: 09:05 Güncelleme: 21 Nisan 2024 Pazar 09:05 Yalova - Yenikapı seferini yapan arabalı feribot fırtınaya yakalandı. Yükselen dalgalar nedeniyle 4 araç hasar gördü. O anlar kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6624acb11cbf955731090a73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 45 dakikalık yağış yetti, ağaçlar devrildi, teller koptu, patlamalar oldu Antalya sahillerindeki korku saçan göç sona erdi Türkiye'de kahverengi kokarca istilası erken başladı Eli kanlı çeteyi aynı tip dövme yakalattı Bir şehrimizde ''Berzeg Sendromu'' paniği: Herkes köyü terk etti Bir hayırsız evlat dehşeti daha: Para vermeyen annesini yaktı İzmir'de hortum kabusu kamerada Asrın felaketinde 44 kişinin öldüğü sitesi davasından: ''Karot örnekleri yanlış'' Bayraktar TB3'ten bir başarı daha