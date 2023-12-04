Anasayfa Video Galeriler Gündem Arkadaşı ile tartışan kadın feribottan suya atladı Arkadaşı ile tartışan kadın feribottan suya atladı 04 Aralık 2023 Pazartesi Saat: 15:00 Güncelleme: 04 Aralık 2023 Pazartesi 15:00 Elazığ-Pertek arasında Keban baraj gölünde sefer halinde olan feribotta bulunan bir kadın arkadaşı ile tartıştıktan sonra kendini suya attı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/656dbf710d96395ff20b35a7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ece Ronay'ın güzellik merkezine ikinci saldırı Deprem bölgesinde yetişiyor, tüm dünyaya dağılıyor Turizm başkentimiz yine sular altında Erdoğan şarkının sözünü değiştirdi: ''Bana her şey Kemal’i hatırlatıyor'' Yine yağmur, yine aynı manzara! Bir ilimiz sular altında Deprem sonrası Marmara'da korkutan görüntü Esenboğa Havalimanı'nı karıştıran kavga! Ortalık savaş yerine döndü 5 hain daha hava harekatıyla öldürüldü İzmir'de 8 bin 200 yıllık keşif!