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Arkadaşı ile tartışan kadın feribottan suya atladı

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Elazığ-Pertek arasında Keban baraj gölünde sefer halinde olan feribotta bulunan bir kadın arkadaşı ile tartıştıktan sonra kendini suya attı.

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