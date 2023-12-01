  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Artvin'de tsunamiyi aratmayan görüntüler

Artvin'de tsunamiyi aratmayan görüntüler

Güncelleme:

Artvin'de 27 Kasım Pazartesi günü etkili olan fırtınanın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Tsunamiyi aratmayan görüntüler afetin boyutunu gözler önüne serdi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Tarladan sofraya gelen tehlike: En fazla Akdeniz'de tespit edildi
Trabzon'da büyük yangın! Dumanlar gökyüzünü sardı
Villa inşaatında can pazarı; işçi göçük altında kaldı
İstanbul'da seyir halindeki otomobili taradılar: Yaralılar var
Asgari ücret zammı öncesi çalışanların 13 talebi belli oldu
Haluk Bilginer'in yeni filmi Türk Dedektif'ten ilk fragman geldi
Defineciler hücum edince köylü çareyi böyle buldu
Sürücüler dikkat! Bugün başladı, 2 bin 568 TL cezası var
Deniz kenarında fotoğraf çektiren Rus model ölümden döndü