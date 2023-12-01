Anasayfa Video Galeriler Gündem Artvin'de tsunamiyi aratmayan görüntüler Artvin'de tsunamiyi aratmayan görüntüler 01 Aralık 2023 Cuma Saat: 16:25 Güncelleme: 01 Aralık 2023 Cuma 16:25 Artvin'de 27 Kasım Pazartesi günü etkili olan fırtınanın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Tsunamiyi aratmayan görüntüler afetin boyutunu gözler önüne serdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6569ded83ef2948d910afea3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Tarladan sofraya gelen tehlike: En fazla Akdeniz'de tespit edildi Trabzon'da büyük yangın! Dumanlar gökyüzünü sardı Villa inşaatında can pazarı; işçi göçük altında kaldı İstanbul'da seyir halindeki otomobili taradılar: Yaralılar var Asgari ücret zammı öncesi çalışanların 13 talebi belli oldu Haluk Bilginer'in yeni filmi Türk Dedektif'ten ilk fragman geldi Defineciler hücum edince köylü çareyi böyle buldu Sürücüler dikkat! Bugün başladı, 2 bin 568 TL cezası var Deniz kenarında fotoğraf çektiren Rus model ölümden döndü