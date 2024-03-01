ASELSAN tarafından üretilen TOLUN aynı anda 4 hedefi birden vurdu

ASELSAN tarafından milli imkanlarla geliştirilen TOLUN Mühimmatı, Türkiye’de ilk kez, aynı anda yapılan dörtlü atışta hedeflerini tam isabetle vurdu.

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