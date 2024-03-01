Anasayfa Video Galeriler Gündem ASELSAN tarafından üretilen TOLUN aynı anda 4 hedefi birden vurdu ASELSAN tarafından üretilen TOLUN aynı anda 4 hedefi birden vurdu 01 Mart 2024 Cuma Saat: 14:25 Güncelleme: 01 Mart 2024 Cuma 14:25 ASELSAN tarafından milli imkanlarla geliştirilen TOLUN Mühimmatı, Türkiye’de ilk kez, aynı anda yapılan dörtlü atışta hedeflerini tam isabetle vurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65e1bb3550efffd98406a723" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Murat Kurum'dan İBB yönetimine ''israf'' eleştirisi Bakan Özhaseki: Her an 6-7 büyüklüğünde deprem olabilir Kısmetse Olur'un güzelinden fenomen yarışma programı hakkında olay iddialar Gibi'nin 5. sezonundan yeni fragman yayınlandı Türk profesör ''kadınların ilgilenmediği tek uğraş'' diyerek anlattı O kaçtı, polisler kovaladı! Traktörlü kovalamaca kamerada ''Kadına sapıkça şiddete'' örnek olacak görülmemiş sapıklık İnci Taneleri tüm reyting kategorilerinde birinci oldu İstanbul'da esnafa silahlı saldırı kamerada