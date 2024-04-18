Anasayfa Video Galeriler Gündem Askere çağrılan Mükremin Gezgin evlenme teklifi aldı Askere çağrılan Mükremin Gezgin evlenme teklifi aldı 18 Nisan 2024 Perşembe Saat: 11:16 Askere çağrılan ve hakkında yakalama emri çıkarılan sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin, sevgilisinden evlenme teklifi aldığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6620d6c7e32059dfbd0af263" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da bir taksiciye daha saldırı İstanbul'da sarı eylem... Binlerce taksici eylemleydi Mağarada define faciası: 1 kişi öldü, mahsur kalanlar var El değiştiren belediyenin araçlarının parçaları hurdalıkta aranıyor Kızılay'ın Kan Merkezi binasında yangın Ölüm tacirlerine 41 ilde ''günaydın'' dendi: Yüzlerce gözaltı var İstanbul'da restoranda büyük yangın Apartman görevlisinin saldırısına uğradı, sesini duyurmak için pankart astı İzmir'de 2 fabrikada büyük yangın