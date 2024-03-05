  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Askeri helikopter zorunlu iniş yaptı

Askeri helikopter zorunlu iniş yaptı

Güncelleme:

İzmir Çiğli 2. Ana Jet Üssü'nden havalanan askeri helikopterin, Urla ilçesine Bağlı Bademler köyünde boş bir araziye zorunlu iniş yaptığı, 1 personelin yaralandığı duyuruldu.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Uçakta ''Ben bu uçakla uçmak istemiyorum'' krizi
Uçakta ''Ben bu uçakla uçmak istemiyorum'' krizi
Çanakkale depremi uzmanları şaşırttı: ''İzlemek gerekiyor''
Çanakkale depremi uzmanları şaşırttı: ''İzlemek gerekiyor''
Galatasaray'ın ilk logosu açık artırmada!
Galatasaray'ın ilk logosu açık artırmada!
İstanbul'da 4 ton balığa el konuldu
İstanbul'da 4 ton balığa el konuldu
Heyelan kamyonu kağıt gibi ezdi
Heyelan kamyonu kağıt gibi ezdi
Akılalmaz ''köpek'' hırsızı kamerada
Akılalmaz ''köpek'' hırsızı kamerada
Özel hastanede peş peşe 2 yanlış sünnet rezaleti
Özel hastanede peş peşe 2 yanlış sünnet rezaleti
İstanbul'da eli silahlı, maskeli rehine kabusu kamerada
İstanbul'da eli silahlı, maskeli rehine kabusu kamerada
WhatsApp mesajları yüzünden işinden olmuştu; AYM son noktayı koydu
WhatsApp mesajları yüzünden işinden olmuştu; AYM son noktayı koydu