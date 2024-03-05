Anasayfa Video Galeriler Gündem Askeri helikopter zorunlu iniş yaptı Askeri helikopter zorunlu iniş yaptı 05 Mart 2024 Salı Saat: 15:11 Güncelleme: 05 Mart 2024 Salı 15:11 İzmir Çiğli 2. Ana Jet Üssü'nden havalanan askeri helikopterin, Urla ilçesine Bağlı Bademler köyünde boş bir araziye zorunlu iniş yaptığı, 1 personelin yaralandığı duyuruldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65e70bd506e578c9f5055173" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Uçakta ''Ben bu uçakla uçmak istemiyorum'' krizi Çanakkale depremi uzmanları şaşırttı: ''İzlemek gerekiyor'' Galatasaray'ın ilk logosu açık artırmada! İstanbul'da 4 ton balığa el konuldu Heyelan kamyonu kağıt gibi ezdi Akılalmaz ''köpek'' hırsızı kamerada Özel hastanede peş peşe 2 yanlış sünnet rezaleti İstanbul'da eli silahlı, maskeli rehine kabusu kamerada WhatsApp mesajları yüzünden işinden olmuştu; AYM son noktayı koydu