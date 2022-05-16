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  4. aspor muhabiri alay konusu oldu! Tepkiler çığ gibi büyüdü

aspor muhabiri alay konusu oldu! Tepkiler çığ gibi büyüdü

A Spor muhabirinin maç öncesinde Beşiktaşlı futbolcuların isimlerini okuyamaması sosyal medyada alay konusu oldu.

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