Anasayfa Video Galeriler Gündem aspor muhabiri alay konusu oldu! Tepkiler çığ gibi büyüdü aspor muhabiri alay konusu oldu! Tepkiler çığ gibi büyüdü 16 Mayıs 2022 Pazartesi Saat: 00:30 A Spor muhabirinin maç öncesinde Beşiktaşlı futbolcuların isimlerini okuyamaması sosyal medyada alay konusu oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/628170edb1445118905aa0c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Fenerbahçeliler, Trabzonsporlulara saldırdı, Marmaray savaş alanına döndü Kadına şiddete meydan dayağı Canan Kaftancıoğlu sahneye çıktı, şiir okudu Kadına şiddete meydan dayağı Trabzonsporlulardan Fenerbahçelilerin olduğu otobüse saldırı ''Suriyeliler dönsün'' diyenlere açık tehdit İstanbul Boğazı'nda müsilajdan sonra yeni kabus Herkes kira artışlarını konuşurken bu da oldu! Kiracısını eve kilitleyip polise koştu Sokak müzisyeni gencin flüt performansı viral oldu