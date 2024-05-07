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  4. Belediyenin bedava dağıttığını duyan kuyruğa girdi

Belediyenin bedava dağıttığını duyan kuyruğa girdi

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Kırıkkale'de ata tohumlarından yetiştirilen sebze fidelerinin dağıtımı sırasında izdiham oluştu.

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