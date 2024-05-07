Anasayfa Video Galeriler Gündem Belediyenin bedava dağıttığını duyan kuyruğa girdi Belediyenin bedava dağıttığını duyan kuyruğa girdi 07 Mayıs 2024 Salı Saat: 16:11 Güncelleme: 07 Mayıs 2024 Salı 16:11 Kırıkkale'de ata tohumlarından yetiştirilen sebze fidelerinin dağıtımı sırasında izdiham oluştu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/663a286766b2860ca4001ee3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Diyarbakır'da 12 katlı bina çöktü Bu ilimize kış geri geldi: Hem sağanak, hem dolu, hem kar yağışı Teröristlerin inlerine girildi: Tunceli'de 27 sığınak imha edildi İstanbul'da yabancı uyruklu öğrenci dehşeti: Müdüre ateş açtı Zincir markette skandal görüntü: Tavukları böyle taşıdılar Burdur’da ATV kazası; bir kişi öldü İstanbul'da yangında can pazarı: 2'si çocuk 4 kişi mahsur kaldı Dünyanın en pahalısı... Bahçesine ekti, kilosunu 200 bin TL'den satıyor Bir ilde daha AIDS alarmı: 24 kadın ''hastalıklı'' çıktı