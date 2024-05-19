Anasayfa Video Galeriler Gündem Kreşte kan donduran şiddet kamerada Kreşte kan donduran şiddet kamerada 19 Mayıs 2024 Pazar Saat: 13:45 Güncelleme: 19 Mayıs 2024 Pazar 13:47 Antalya'nın Finike ilçesinde özel kreşte 2 çocuğu darbeden kreş sahibi ve öğretmen Ö.Ü., tutuklandı. Ü.'nün çocukları darbettiği anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6649d8625859e7db270efef3" allowfullscreen></iframe> Etiketler kreş şiddet BENZER VİDEOLAR Trafik magandası aracın camını kırdı: O anlar kamerada Fenerbahçe formalı kadına şişeli saldırı Erkan Yolaç son yolculuğuna uğurlandı Günün en ilginç haberi: Kavgayı ayırmak için ezan okudu Yer: Edirne... Pakistanlılar, Hintliyi rehin alıp ailesinden fidye istedi Gençler 19 Mayıs'ta Ata'sına koştu Afganistan'da sel felaketi: Çok sayıda ölü var Çobanın tesadüfen keşfettiği mağaraya turist akını Seyyar satıcıdan zabıta keserli saldırı