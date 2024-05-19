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Kreşte kan donduran şiddet kamerada

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Antalya'nın Finike ilçesinde özel kreşte 2 çocuğu darbeden kreş sahibi ve öğretmen Ö.Ü., tutuklandı. Ü.'nün çocukları darbettiği anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

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Etiketler kreş şiddet
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