Anasayfa Video Galeriler Gündem Günün en ilginç haberi: Kavgayı ayırmak için ezan okudu Günün en ilginç haberi: Kavgayı ayırmak için ezan okudu 19 Mayıs 2024 Pazar Saat: 16:06 Şanlıurfa'da, park yeri nedeniyle çıkan kavgayı ayırmak isteyen bir kişi ezan okumaya başladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6649f9484cfbce97530a3873" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Trafik magandası aracın camını kırdı: O anlar kamerada Fenerbahçe formalı kadına şişeli saldırı Erkan Yolaç son yolculuğuna uğurlandı Kreşte kan donduran şiddet kamerada Yer: Edirne... Pakistanlılar, Hintliyi rehin alıp ailesinden fidye istedi Gençler 19 Mayıs'ta Ata'sına koştu Afganistan'da sel felaketi: Çok sayıda ölü var Çobanın tesadüfen keşfettiği mağaraya turist akını Seyyar satıcıdan zabıta keserli saldırı