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  4. Günün en ilginç haberi: Kavgayı ayırmak için ezan okudu

Günün en ilginç haberi: Kavgayı ayırmak için ezan okudu

Şanlıurfa'da, park yeri nedeniyle çıkan kavgayı ayırmak isteyen bir kişi ezan okumaya başladı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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