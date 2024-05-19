Anasayfa Video Galeriler Gündem Fenerbahçe formalı kadına şişeli saldırı Fenerbahçe formalı kadına şişeli saldırı 19 Mayıs 2024 Pazar Saat: 17:15 Güncelleme: 19 Mayıs 2024 Pazar 17:15 Derbi öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde toplanan Galatasaraylı taraftarlar, o sırada tesislerin önünden geçen Fenerbahçe formalı bir kadına tepki gösterdi. Bir taraftarın şişe fırlattığı anlar kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/664a09948694866e4f013ae3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Trafik magandası aracın camını kırdı: O anlar kamerada Erkan Yolaç son yolculuğuna uğurlandı Günün en ilginç haberi: Kavgayı ayırmak için ezan okudu Kreşte kan donduran şiddet kamerada Yer: Edirne... Pakistanlılar, Hintliyi rehin alıp ailesinden fidye istedi Gençler 19 Mayıs'ta Ata'sına koştu Afganistan'da sel felaketi: Çok sayıda ölü var Çobanın tesadüfen keşfettiği mağaraya turist akını Seyyar satıcıdan zabıta keserli saldırı