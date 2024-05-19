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Fenerbahçe formalı kadına şişeli saldırı

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Derbi öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde toplanan Galatasaraylı taraftarlar, o sırada tesislerin önünden geçen Fenerbahçe formalı bir kadına tepki gösterdi. Bir taraftarın şişe fırlattığı anlar kameraya yansıdı.

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