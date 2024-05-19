Anasayfa Video Galeriler Gündem Yer: Edirne... Pakistanlılar, Hintliyi rehin alıp ailesinden fidye istedi Yer: Edirne... Pakistanlılar, Hintliyi rehin alıp ailesinden fidye istedi 19 Mayıs 2024 Pazar Saat: 13:36 Edirne'de, Hindistan uyruklu bir kişiyi rehin alıp, ailesinden 2 milyon Rupı (775 bin TL) fidye isteyen Pakistan uyruklu 3 kişi, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6649d619c7f45a258e0de953" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Trafik magandası aracın camını kırdı: O anlar kamerada Fenerbahçe formalı kadına şişeli saldırı Erkan Yolaç son yolculuğuna uğurlandı Günün en ilginç haberi: Kavgayı ayırmak için ezan okudu Kreşte kan donduran şiddet kamerada Gençler 19 Mayıs'ta Ata'sına koştu Afganistan'da sel felaketi: Çok sayıda ölü var Çobanın tesadüfen keşfettiği mağaraya turist akını Seyyar satıcıdan zabıta keserli saldırı