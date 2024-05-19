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  4. Yer: Edirne... Pakistanlılar, Hintliyi rehin alıp ailesinden fidye istedi

Yer: Edirne... Pakistanlılar, Hintliyi rehin alıp ailesinden fidye istedi

Edirne'de, Hindistan uyruklu bir kişiyi rehin alıp, ailesinden 2 milyon Rupı (775 bin TL) fidye isteyen Pakistan uyruklu 3 kişi, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

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