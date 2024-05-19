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  4. Trafik magandası aracın camını kırdı: O anlar kamerada

Trafik magandası aracın camını kırdı: O anlar kamerada

Ankara'da 21 yaşındaki genç, trafikte korna çalarak uyarıda bulunduğu 2 kişinin saldırısına uğradı. Trafik magandasının aracın camını yumrukla kırdığı anlar kamera yansıdı.

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