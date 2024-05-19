Anasayfa Video Galeriler Gündem Trafik magandası aracın camını kırdı: O anlar kamerada Trafik magandası aracın camını kırdı: O anlar kamerada 19 Mayıs 2024 Pazar Saat: 17:25 Ankara'da 21 yaşındaki genç, trafikte korna çalarak uyarıda bulunduğu 2 kişinin saldırısına uğradı. Trafik magandasının aracın camını yumrukla kırdığı anlar kamera yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/664a0be7766ca6de3908dc73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Fenerbahçe formalı kadına şişeli saldırı Erkan Yolaç son yolculuğuna uğurlandı Günün en ilginç haberi: Kavgayı ayırmak için ezan okudu Kreşte kan donduran şiddet kamerada Yer: Edirne... Pakistanlılar, Hintliyi rehin alıp ailesinden fidye istedi Gençler 19 Mayıs'ta Ata'sına koştu Afganistan'da sel felaketi: Çok sayıda ölü var Çobanın tesadüfen keşfettiği mağaraya turist akını Seyyar satıcıdan zabıta keserli saldırı