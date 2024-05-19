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  4. İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopteri acil iniş yaptı

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopteri acil iniş yaptı

İran medyası, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’yi taşıyan helikopterin acil iniş yaptığını bildirdi.

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