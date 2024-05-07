Anasayfa Video Galeriler Gündem Diyarbakır'da 12 katlı bina çöktü Diyarbakır'da 12 katlı bina çöktü 07 Mayıs 2024 Salı Saat: 15:51 Güncelleme: 07 Mayıs 2024 Salı 15:51 Diyarbakır'da depremde ağır hasar gören 12 katlı bina, yıkım sırasında çöktü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/663a23b59b2fff479a051663" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Belediyenin bedava dağıttığını duyan kuyruğa girdi Bu ilimize kış geri geldi: Hem sağanak, hem dolu, hem kar yağışı Teröristlerin inlerine girildi: Tunceli'de 27 sığınak imha edildi İstanbul'da yabancı uyruklu öğrenci dehşeti: Müdüre ateş açtı Zincir markette skandal görüntü: Tavukları böyle taşıdılar Burdur’da ATV kazası; bir kişi öldü İstanbul'da yangında can pazarı: 2'si çocuk 4 kişi mahsur kaldı Dünyanın en pahalısı... Bahçesine ekti, kilosunu 200 bin TL'den satıyor Bir ilde daha AIDS alarmı: 24 kadın ''hastalıklı'' çıktı