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  4. Van'da askeri araç devrildi: 11 yaralı

Van'da askeri araç devrildi: 11 yaralı

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Van'ın Başkale ilçesinde bir askeri aracın devrilmesi sonucu 11 asker yaralandı.

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