Anasayfa Video Galeriler Gündem Atatürk'e benzerliğiyle tanıyordu; 19 Mayıs'ta zeybek oynadı Atatürk'e benzerliğiyle tanıyordu; 19 Mayıs'ta zeybek oynadı 19 Mayıs 2024 Pazar Saat: 20:30 Güncelleme: 19 Mayıs 2024 Pazar 20:30 Atatürk'e benzerliğiyle tanınan Serdar Görel 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için sosyal medyada bu sefer de zeybek oynarkenki videosunu paylaştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/664a374b35c240197c0d6a53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Edirne'de skandal: Pakistanlılar Hindistanlıyı kaçırdı, 4 kişi tutuklandı İstanbul'da AVM'de panik: 5 kat aşağı uçtu Antalya'da 20 bin kişilik fener alayı Benzin istasyonunda ilginç anlar: Bir kadın sokakta duş aldı Galatasaray'ın sahasında Fenerbahçe bayrağı açtılar 7 kişi yaralanmıştı... Bağ evindeki patlamanın altından yasak ilişki çıktı Bir kadın daha katledildi: 10 yerinden bıçaklandı Müstehcen çocuk fotoğrafıyla 1,5 milyon TL'lik vurgun İstanbul'da güpegündüz yabancı uyruklu cinayeti kamerada