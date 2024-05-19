Atatürk'e benzerliğiyle tanıyordu; 19 Mayıs'ta zeybek oynadı

Atatürk'e benzerliğiyle tanınan Serdar Görel 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için sosyal medyada bu sefer de zeybek oynarkenki videosunu paylaştı.

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