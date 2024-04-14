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Atış poligonunda kripto para intiharı

Diyarbakır'da bir atış poligonuna giden genç doktor, başına dayadığı silahı ateşleyerek hayatına son verdi. İntihar eden doktorun son olarak sosyal medyada kripto para yatırımında büyük zarar ettiğini yazdığı ortaya çıktı.

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