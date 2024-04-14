Anasayfa Video Galeriler Gündem Atış poligonunda kripto para intiharı Atış poligonunda kripto para intiharı 14 Nisan 2024 Pazar Saat: 21:45 Diyarbakır'da bir atış poligonuna giden genç doktor, başına dayadığı silahı ateşleyerek hayatına son verdi. İntihar eden doktorun son olarak sosyal medyada kripto para yatırımında büyük zarar ettiğini yazdığı ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/661c245561244f50a60081c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Halk otobüsünde büyük panik: Bomba gibi patladı Belediyenin temizlik işçisi maaşıyla beş öğrenciye burs veriyor Antalya'daki teleferik faciasının ilk bilirkişi raporu geldi AK Partili eski Belediye Başkanı'ndan skandal paylaşım Özel hastanede rezalet: ''Sigortan yok'' deyip geri çevirdiler İçi saray gibi... Dubai şeyhinin mega yatı Bodrum'da Akın akın geliyorlar: İstanbul istikametinde trafik yoğunluğu Bayram tatilinde bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 55'e yükseldi Ünlü oyuncu ''Rambo Berk'' hırsızı yakalayıp böyle paketledi