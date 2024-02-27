AVM otoparkında öldüren dayak! 2'si kadın, 5 kişi öldürene kadar dövü

Adana'da ikisi kadın beş kişi tarafından bir alışveriş merkezinin otoparkında saldırıya uğrayan ve dövülüp bıçaklanan bir kişi hayatını kaybetti.

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