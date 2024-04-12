Anasayfa Video Galeriler Gündem AVM'de Starbucks'a pompalı tüfekli saldırı AVM'de Starbucks'a pompalı tüfekli saldırı 12 Nisan 2024 Cuma Saat: 22:30 Güncelleme: 12 Nisan 2024 Cuma 22:30 Kahramanmaraş’ta Starbucks şubesine bir kişi tarafından önce pompalı av tüfeğiyle ateş açıldı, daha sonra da taşlı saldırı gerçekleştirildi. Olayda 1 kişi yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66198be135bb730c490ac833" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Tatilcilerin dönüş kabusu erken başladı: Trafik kilit İstanbul'da haraç çetesi aynı iş yerine ikinci kez saldırdı İstanbul'da vapurda biber gazlı kavga: Ortalık savaş alanına döndü Antalya'da teleferik düştü: Ölü ve yaralılar var Fotoğraf çekerken kayalıklardan denize düşen turist kurtarılamadı Taticiler Ölüdeniz'i diriltti... Akıl almaz manzara TikTok videosunda Dilek İmamoğlu sürprizi Türkiye'nin cenneti, Ege'nin incisinde nüfus 1 milyonu aştı Bakanlık açıkladı: 47 ilde yüzlerce arsa satışta