AVM'de Starbucks'a pompalı tüfekli saldırı

Kahramanmaraş’ta Starbucks şubesine bir kişi tarafından önce pompalı av tüfeğiyle ateş açıldı, daha sonra da taşlı saldırı gerçekleştirildi. Olayda 1 kişi yaralandı.

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