Anasayfa Video Galeriler Gündem Avrupa Yakası Yaprak olarak tanınmıştı, son hali dikkat çekti Avrupa Yakası Yaprak olarak tanınmıştı, son hali dikkat çekti 19 Nisan 2024 Cuma Saat: 12:00 Bir dönemin fenomen dizisi Avrupa Yakası'nda hayat verdiği Yaprak karakteriyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan güzel oyuncu Hale Caneroğlu, yıllar sonra yeni imajıyla ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/662232bf9087529b240fae83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ege Denizi'nde deprem: İzmir ve çevre illerde hissedildi Türk kadınları başardı: Fransa'dan 120 bin adet sipariş aldılar Eli kanlı hainlerin inlerine operasyon kamerada Firari emniyet müdürünün yakalandığı yer herkesi şaşırttı İstanbul'da büyük kaza: Ölü ve yaralılar var İsrail'in saldırısı sonrası İran'dan ilk açıklama Deprem konutlarının son hali görüntülendi 2 bin yıllık tarihi yapı, depremden sapasağlam çıktı Hurda malzemelerden yaptı: Emekli imam elektriği bedavaya getirdi